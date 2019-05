Topman DPA mag op voor nieuwe termijn

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van detacheerder DPA zijn akkoord gegaan met de herbenoeming van topman Eric Winter voor een periode van vier jaar. "We zijn blij dat Eric doorgaat. Hij heeft de afgelopen acht jaar een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van DPA", zegt Ron Icke, voorzitter van de raad van commissarissen.

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering werd verder ingestemd met andere agendapunten. Zo is goedkeuring gegeven aan de voorgestelde dividenduitkering van 0,09 euro per aandeel in contanten.