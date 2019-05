Lastige chipmarkt zit ook RoodMicrotec dwars

Gepubliceerd op | Views: 299

ZWOLLE (AFN) - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec kampt net als sectorgenoten met de lastige marktomstandigheden op de chipmarkt. Ook werd een grote bestelling geannuleerd. Dat alles resulteerde in het eerste kwartaal van het jaar in een 10 procent lagere omzet voor de beursgenoteerde onderneming in vergelijking met een jaar eerder.

RoodMicrotec, dat geen bedragen noemde, benadrukte dat de chipsector vorig jaar zo goed als gevrijwaard bleef van het cyclische karakter. Die wisselvalligheden steken dit jaar wel de kop op. Ook verkleinden een aantal klanten hun voorraden, wat eveneens impact heeft op de opbrengsten voor RoodMicrotec.

Op basis van nieuwe opdrachten en projecten in de pijplijn verwacht RoodMicrotec een aanhoudende omzet- en winstgroei over de komende jaren te rapporteren. Met een minder sterk groeiende economie en geopolitieke onzekerheid zal de omzet in 2020 naar verwachting tussen de 16 miljoen euro en de 18 miljoen euro uitkomen.