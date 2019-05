Sony straalt op Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - Het Japanse technologieconcern Sony was vrijdag in trek op de beurs in Tokio na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma en een samenwerking met het Amerikaanse Microsoft. Het algehele beurssentiment in Japan was positief. Beleggers trokken zich op aan de driedaagse winstreeks op Wall Street. De andere Aziatische markten deden overwegend een stap terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent hoger op 21.250,09 punten. Sony dikte bijna 10 procent aan. De Playstation-maker gaat een samenwerking met Microsoft aan op het gebied van cloud-oplossingen voor computerspelletjes. De twee bedrijven gaan ook kijken of ze samen kunnen werken op het gebied van computerchips. Daarnaast gaat Sony voor maximaal 200 miljard yen, ofwel omgerekend ruim 1,6 miljard euro, aan eigen aandelen inkopen.

De Chinese beurzen gingen omlaag door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. In Shanghai raakte de beursgraadmeter tussentijd 1,8 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 1,1 procent in. De Kospi in Seoul verloor 0,6 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney ging 0,6 procent vooruit.