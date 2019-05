Gepubliceerd op | Views: 832

AMSTERDAM (AFN) - Curetis heeft het eerste kwartaal van het jaar fors meer omzet in de boeken gezet in vergelijking met de meetperiode een jaar eerder. Daarnaast wist het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechonolgiebedrijf de kosten omlaag te brengen. Evengoed resteerde onder de streep een tekort.

De wereldwijde omzet steeg met 45 procent op jaarbasis tot 708.000 euro. De operationele kosten inclusief onderzoek en ontwikkeling vielen met 5,2 miljoen euro lager uit dan de 6,1 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf zegt dat ingrepen in de eigen organisatie zich uitbetalen. Al met al zette Curetis een verlies in de boeken van 4,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder een tekort van 5,7 miljoen euro.

Aan het einde van het eerste kwartaal had Curetis nog 6,2 miljoen euro in kas. Het bedrijf heeft de voorbije maanden onder meer werk gemaakt van het verkrijgen van een volgende tranche van een lening van de Europese Investeringsbank (EIB). Ook de verdere uitgifte van converteerbare obligaties moeten de nodige euro's opleveren.