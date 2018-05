Mediabedrijf CBS vangt bot bij rechter

Gepubliceerd op | Views: 117

NEW YORK (AFN/RTR) - Een rechter in Delaware heeft een stokje gestoken voor plannen van het Amerikaanse mediabedrijf CBS om de macht van de familie Redstone flink in te perken. Die grote aandeelhouder met een meerderheid van het stemrecht dringt tot ergernis van de top van CBS al een tijdje aan op een fusie met branchegenoot Viacom.

De rechter ging niet mee in de claim van CBS dat wat Redstone wil schadelijk zou zijn voor het bedrijf. Volgens kenners is de kans op een samensmelting tussen CBS en Viacom nu weer iets waarschijnlijker geworden. De familie Redstone heeft via bioscoopconcern National Amusements zowel in CBS als Viacom een controlerend belang.

Viacom is bekend van filmdivisie Paramount Pictures en tv-zenders als MTV, Nickelodeon en Comedy Central. Ook CBS was ooit onderdeel van het concern, maar de onderneming werd meer dan tien jaar geleden op eigen benen gezet. Drijvende kracht daarachter was Sumner Redstone. Die is inmiddels 94 jaar en zijn dochter Shari draagt nu de zorg voor het familie-imperium. Zij wil de twee bedrijven weer nader tot elkaar brengen.