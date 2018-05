Kleine uitslagen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 250

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen bleven donderdag tijdens de middaghandel in New York dicht bij huis. Onder meer de winkelbranche stond in de schijnwerpers op Wall Street. Amerikaanse beleggers verwerkten de kwartaalcijfers van bedrijven als J.C. Penney en Walmart. Verder werd weer met een schuin oog gekeken naar de obligatiemarkt en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 24.739 punten. De brede S&P 500 won een fractie tot 2723 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,1 procent in, met 7390 punten.

Beleggers schrokken erg van de cijfers van winkelketen J.C Penney, die met dik 11 procent onderuit ging. De retailer heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. Ook Children's Place moest het ontgelden, met een min van bijna 8 procent. De keten had afgelopen periode vooral last van het relatief koude weer.

Walmart

Walmart stond na een hogere opening uiteindelijk toch 2 procent in de min. De onlineverkoop van de winkelgigant is wel flink toegenomen. Het supermarktconcern voelt de hete adem van webwinkelreus en grote rivaal Amazon evenwel al een tijdje in de nek.

Verder gaf techbedrijf Cisco Systems een kijkje in de boeken. De maker van netwerkapparatuur wist wat betreft zijn belangrijke servicedivisie niet aan de verwachtingen te voldoen en zakte zo'n 4 procent.

Een opmerkelijke daler was tevens mediaconcern CBS, met een koersverlies van meer dan 4 procent. CBS heeft een rechtszaak verloren van de familie Redstone. Die machtige aandeelhouder dringt tot ergernis van de top van CBS al een tijdje aan op een fusie met Viacom (plus 0,5 procent). Die samensmelting is door deze rechtszaak nu weer iets waarschijnlijker geworden.

Olie

Oliefondsen waren over de gehele linie in trek. De olieprijzen zijn aanzienlijk gestegen sinds president Donald Trump de nucleaire deal met OPEC-lid Iran heeft opgezegd. De prijs voor een vat Brentolie stond op 79,57 dollar, wat neerkomt op een plus van 0,4 procent. Daarmee bewoog de prijs rond het hoogste niveau in jaren. De prijs van een vat Amerikaanse olie leverde wel 0,3 procent in, tot 71,32 dollar.

De euro was 1,1800 dollar waard, tegen 1,1789 dollar bij slot van de Europese beurzen eerder op de dag.