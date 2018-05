Stockdividend gewild bij Groothandelsgebouwen

Gepubliceerd op | Views: 171

ROTTERDAM (AFN) - Ruim de helft van de aandeel- en certificaathouders van Groothandelsgebouwen heeft gekozen voor een dividend in aandelen en 45,7 procent ging voor een dividend in contanten. Dat heeft de beursgenoteerde uitbater van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam bekendgemaakt.

Het dividendvoorstel over het boekjaar 2017 bedroeg 1,75 euro per gewoon aandeel van nominaal 1 euro. Door de genoemde keuze zullen er 26.320 aandelen als stockdividend worden uitgegeven