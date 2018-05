Bod Arcelor op Essar dit keer wel geschikt

Gepubliceerd op | Views: 577 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Het nieuwe bod van staalconcern ArcelorMittal op Essar Steel is dit keer wel geschikt bevonden en is bovendien een ,,superieur bod'' vergeleken met andere biedingen op het Indiase Essar. Dat heeft ArcelorMittal laten weten.

Of het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf in deze biedingsstrijd ook als winnaar uit de bus zal komen, is nog niet duidelijk. ArcelorMittal heeft diverse toezeggingen gedaan aan de commissie van schuldeisers achter het failliete Essar. De onderneming hoopt daarom dat haar interesse in de overname serieus genomen zal worden.

Een eerder bod van ArcelorMittal samen met Nippon Steel werd nog verworpen omdat het niet geschikt zou zijn. Daarom is later een nieuw bod gedaan. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.