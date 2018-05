'Wall Street opent licht in de min'

Gepubliceerd op | Views: 156

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan naar verwachting voor een licht lagere opening. Bedrijven uit de oliesector trekken naar verwachting veel aandacht, wegens de almaar oplopende olieprijs. Ook Walmart staateen handelsupdate in de belangstelling. Verder wordt weer met een schuin oog gekeken naar de obligatiemarkt en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De prijs voor een vat Brentolie kwam woensdag even boven de 80 dollar uit, het hoogste niveau sinds november 2014. De prijs voor een vat Amerikaanse olie klom eveneens en kwam boven de 72 dollar uit. De olieprijzen stijgen aanzienlijk sinds Trump de nucleaire deal met OPEC-lid Iran heeft opgezegd, maar ook lagere voorraden in de Verenigde Staten en wereldwijde productiebeperkende afspraken stutten de prijs.

Walmart presenteerde voor de openingsbel zijn kwartaalcijfers. Daaruit bleek dat de onlineverkoop met een derde was toegenomen. Dat is een belangrijk gegeven, want het laat zien hoe het supermarktconcern staat ten opzichte van de webwinkelreus en grote rivaal Amazon.

Cisco Systems

Ook winkelketen J.C Penney opende de boeken. De retailer zag in zijn kwartaalcijfers aanleiding de winstverwachting voor het hele jaar naar beneden bij te stellen. Het aandeel maakte in de handel voorbeurs een tuimeling van ruim 10 procent.

Cisco Systems kwam dinsdag nabeurs met cijfers. Hoewel de maker van netwerkapparatuur een gestegen winst en omzet kon overleggen, liep de groei van Cisco's divisie voor diensten achter op de verwachtingen op Wall Street. Ook andere techaandelen reageren mogelijk op de cijfers.

Dow Jones

Beleggers verwerken verder enkele macro-economische berichten. Het Amerikaanse ministerie maakte bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS sterker steeg dan was verwacht. Na de openingsbel publiceert onderzoeksbureau Conference Board zijn index van leidende economische indicatoren.

De aandelenbeurzen sloten dinsdag met winsten af. De leidende Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 0,3 procent op 24.768,93 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2722,46 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 7398,30 punten.