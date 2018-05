'Problemen met kaarten Gemalto in Estland'

Gepubliceerd op | Views: 153

TALLINN (AFN/BLOOMBERG) - De autoriteiten in Estland schrappen veiligheidscertificaten van 12.500 elektronische identificatiekaarten vanwege vermeende beveiligingsproblemen bij de in Amsterdam genoteerde digitale beveiliger Gemalto.

Door de kwestie zouden de kaarten gebruikt kunnen worden zonder pincodes. Er zijn overigens geen gevallen van misbruik bekend. Gemalto was niet bereikbaar voor commentaar. Vorig jaar zou de politie in Estland nog een claim hebben ingediend tegen Gemalto van 20 miljoen euro over kosten voor het vervangen van kaarten met veiligheidsproblemen.