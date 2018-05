Omzetdaling en winstwaarschuwing J.C. Penney

Gepubliceerd op | Views: 276

PLANO (AFN) - Winkelketen J.C. Penney heeft in het eerste kwartaal een lagere omzet behaald door de sluiting van winkels vorig jaar. Op vergelijkbare basis was een zeer kleine omzetgroei te zien. Het Amerikaanse winkelbedrijf kwam met een winstwaarschuwing voor het hele jaar.

In het begin mei afgesloten kwartaal zakte de totale omzet met meer dan 4 procent tot bijna 2,6 miljard dollar op jaarbasis. In het tweede en derde kwartaal van 2017 sloot het bedrijf 141 winkels. De verkoop in winkels die minstens een jaar zijn geopend steeg met 0,2 procent. Voor het hele jaar rekent J.C. Penney op een onveranderde vergelijkbare omzet tot een omzetgroei met maximaal 2 procent.

De onderneming leed een nettoverlies van 78 miljoen dollar, tegen een min van 187 miljoen dollar een jaar eerder. Het bedrijf gaf aan dat er nu voor het hele jaar de mogelijkheid bestaat dat er een verlies wordt geleden, terwijl eerder op winst werd gerekend.

De cijfers vallen slecht bij beleggers. In de handel voorbeurs op Wall Street staat het aandeel J.C. Penney fors in het rood.