Onlineverkoop Walmart met een derde omhoog

BENTONVILLE (AFN) - Supermarktgigant Walmart heeft in zijn eerste kwartaal de omzet zien stijgen, mede geholpen door een toename van de onlineverkoop op de Amerikaanse thuismarkt met 33 procent. Dat blijkt uit cijfers die 's werelds grootste detailhandelaar naar buiten bracht.

Daarmee trekt de verkoop van Walmart via het internet weer sterker aan, want in het voorgaande kwartaal was hier nog sprake van een stijging met minder dan een kwart. In de periodes daarvoor sprong de onlineverkoop van het bedrijf met meer dan 50 procent omhoog. Walmart is online in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met webwinkelreus Amazon.

De totale omzet steeg in het eind april afgesloten kwartaal met meer dan 4 procent tot 122,7 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De verkoop in Amerikaanse winkels die minstens een jaar open zijn ging met 2,1 procent omhoog. Internationaal was ook een hogere omzet te zien en werd geprofiteerd van gunstige wisselkoerseffecten.

Nettowinst

De nettowinst zakte echter met bijna 30 procent tot 2,1 miljard dollar. Dat kwam door een boekhoudkundige afwaardering van 1,8 miljard dollar op het belang van Walmart in het grote Chinese e-commercebedrijf JD.com vanwege de lagere beurskoers van die onderneming.

Onlangs werd bekend dat Walmart een grote stap in India zet met de overname van Flipkart, het grootste bedrijf in e-commerce van het land. Walmart neemt voor 16 miljard dollar een belang van 77 procent in Flipkart. De transactie moet dit jaar afgerond worden. Walmart verwacht wel een negatieve impact door de overname op de winst in het hele boekjaar.