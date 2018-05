'Tekenen van herstel te zien bij Altice'

Gepubliceerd op | Views: 561

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Er zijn tekenen van herstel te zien bij het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice. Dat concluderen analisten van zakenbank Cowen in een reactie op de eerstekwartaalcijfers die Altice donderdag naar buiten bracht.

Er wordt onder meer gewezen op de positieve signalen bij de Franse activiteiten van Altice, waar sprake was van flinke klantengroei, na de daling een jaar eerder. Frankrijk is de belangrijkste markt voor het bedrijf. De omzet van Altice van ruim 3,5 miljard euro was iets hoger dan verwacht. In de consensus van Reuters was dat namelijk bijna 3,5 miljard euro.

Altice herhaalde verder zijn doelstelling om het aangepaste bedrijfsresultaat te laten stijgen, net als de marge bij de kasstroom op de middellange tot langere termijn. De analisten van Cowen hebben een accumulate-advies voor Altice, dat overigens wordt omgedoopt tot Altice Europe na afronding van de afsplitsing van de Amerikaanse divisie.

Het aandeel Altice noteerde donderdag omstreeks 11.15 uur een koerswinst van bijna 11 procent op 8,72 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het is de sterkste koersstijging voor Altice in meer dan vier maanden.