Dochter Oranjewoud boert goed in Nederland

HEERENVEEN (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Antea Group, een dochterbedrijf van het beursgenoteerde Oranjewoud, heeft vorig jaar in Nederland goede zaken gedaan. Dat kwam donderdag naar voren uit het jaarverslag van de onderneming.

Antea Nederland zag de winst met 16 procent stijgen tot een record van 11,1 miljoen euro, onder meer door de toenemende vraag naar de diensten van de onderneming in sectoren als milieu, veiligheid, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. De omzet dikte met 6 procent aan tot 202 miljoen euro.

Antea Group als geheel zette een omzetstijging van 2,2 procent in de boeken tot 404 miljoen euro. De winst steeg fors, van 2,3 miljoen euro in 2016 tot 16 miljoen euro in 2017. Ook in België werd volgens Antea een recordwinst in de boeken gezet, terwijl Frankrijk op koers ligt. In de Verenigde Staten was het jaar uitdagend, onder meer vanwege een afname van diensten op het gebied van milieurisico's.