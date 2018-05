'Kostenbesparingsdoel NN positieve verrassing'

Gepubliceerd op | Views: 339

AMSTERDAM (AFN) - De verhoging van het kostenbesparingsdoel naar 400 miljoen euro in 2020 bij verzekeraar NN Group is een positieve verrassing voor beleggers. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het handelsbericht. Het koersdoel wordt verhoogd van 41 euro naar 42 euro.

Eerder had NN voor 2020 gemikt op 350 miljoen euro aan besparingen. Bij KBC was de verwachting dat die doelstelling zou worden opgekrikt naar 380 miljoen euro. Inmiddels is voor 175 miljoen euro aan besparingen gerealiseerd door de verzekeraar ten opzichte van het ijkpunt 2016.

KBC verklaarde verder dat de nettowinst van 399 miljoen euro beduidend hoger uitvalt dan de consensus van 253 miljoen euro. Onderliggend was de winst van 313 miljoen euro echter minder dan de marktverwachting van 360 miljoen euro, mede door hogere kosten voor stormschade. Daarnaast wijst KBC op de sterke financiële positie van de onderneming, met mogelijkheden om binnen twaalf maanden kapitaal uit te gaan keren. KBC bevestigt zijn buy-advies voor NN Group.

ING stelde ook dat de operationele winst lager uitvalt dan verwacht. Als buitengewone posten en hogere stormschade buiten beschouwing worden gelaten zijn de resultaten in lijn met de prognoses. ING gaf aan dat de kapitaalbuffer hoger is dan gedacht. Bij ING is het advies voor NN buy met een koersdoel van 41 euro.

NN noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur een koerswinst van 1 procent op 38,71 euro.