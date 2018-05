'Kleine openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 703

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag naar verwachting met een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen lijken wat hoger te beginnen. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van onder meer NN Group, Altice, VolkerWessels en Pharming.

NN Group zag het operationele resultaat afgelopen kwartaal fors dalen en kondigde aan nog dieper in de kosten te gaan snijden. De verzekeraar wil tegen 2020 circa 400 miljoen euro hebben bespaard ten opzichte van ijkpunt 2016. Dat is 50 miljoen euro meer dan eerder werd aangekondigd. Minstens de helft van de besparingen moet eind van dit jaar zijn gerealiseerd.

Het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice, dat wordt omgedoopt tot Altice Europe, heeft in het eerste kwartaal meer klanten aangetrokken in de belangrijke Franse markt. Volgens Altice-oprichter Patrick Drahi laten de resultaten zien dat het bedrijf vooruitgang boekt met zijn prestatieverbeteringsprogramma. De nettoschuld van Altice bedroeg eind maart 32,2 miljard euro.

Mijlpaal

Pharming zette voor het eerst een kwartaalwinst in de boeken. Het biotechnologiebedrijf realiseerde afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,3 miljoen euro, tegen een verlies van 5,7 miljoen euro een jaar geleden. Topman Sijmen de Vries sprak van een belangrijke mijlpaal. Pharming dankt het positieve resultaat onder meer aan ,,sterke verkoopprestaties''. De totale omzet steeg met 90 procent tot 29,5 miljoen euro.

VolkerWessels heeft zijn bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal flink zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van het bouwbedrijf nam wel iets toe. Het orderboek bleef goed gevuld met opdrachten ter waarde van 8,5 miljard euro. VolkerWessels verwacht groei voor de rest van het jaar, met name in kleine en middelgrote infrastructuur projecten.

Westfield

De aandelen van staalconcern ArcelorMittal, verlichtingsbedrijf Philips Lighting en roestvrijstaalproducent Aperam noteren ex-dividend.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco liet weten definitief een extra notering aan de beurs in het Australische Sydney te krijgen. Naar verwachting is het aandeel per 31 mei te verhandelen in Sydney. De extra beursnotering hangt samen met de overname van Westfield. Die Australische branchegenoot kost Unibail-Rodamco ongeveer 21 miljard euro.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend licht hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 565,13 punten en de MidKap klom 0,2 procent tot 800,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent. Ook op Wall Street werden kleine winsten geboekt.

De euro was 1,1828 dollar waard, tegen 1,1785 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 71,75 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 79,41 dollar per vat.