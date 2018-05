Franse klantengroei bij Altice

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice heeft in het eerste kwartaal meer klanten getrokken in de belangrijke Franse markt. Dat blijkt uit cijfers van het concern, dat wordt omgedoopt tot Altice Europe.

Bij de activiteiten in Frankrijk, inclusief de mobiele dochter SFR, kwamen er 71.000 klanten bij. Een jaar eerder was er nog sprake van een verlies van 35.000 klanten. Ook in Portugal was groei te zien, na het verlies van klanten een jaar eerder, net als in Israël.

Volgens Altice-oprichter Patrick Drahi laten de resultaten zien dat het bedrijf vooruitgang boekt met zijn prestatieverbeteringsprogramma, met de beste trends bij abonnees ooit voor de onderneming. Voor de komende kwartalen wordt op verdere verbetering gerekend.

Desinvesteringen

De totale omzet van Altice bleef vrijwel onveranderd op ruim 3,5 miljard euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) ging licht omlaag tot 1,26 miljard euro. De nettoschuld van Altice bedroeg eind maart 32,2 miljard euro. Altice is bezig bezittingen af te stoten om de schuld terug te dringen, zoals telecommasten in Portugal en Frankrijk en de activiteiten in de Dominicaanse Republiek. Deze desinvesteringen zouden in de tweede jaarhelft afgerond moeten worden.

Het bedrijf heeft zijn Amerikaanse dochter Altice USA afgesplitst van de Europese activiteiten. Deze transactie moet begin juni afgerond worden. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA onder leiding van topman Dexter Goei kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf.

Toestemming

Altice Europe zal na de afsplitsing worden geleid door Alain Weill, die nu nog leiding geeft aan Altice France. Dennis Okhuijsen blijft financieel directeur van Altice Europe. SFR-topman Armando Pereira krijgt de functie van operationeel directeur.

In april kreeg Altice nog een boete van bijna 125 miljoen euro van de Europese Commissie vanwege het overtreden van EU-wetgeving. Het bedrijf had volgens Brussel verzuimd de commissie tijdig op de hoogte te stellen en toestemming te vragen voor de overname van het Portugese telecombedrijf PT Portugal. Altice kondigde aan in beroep te gaan.