Gepubliceerd op | Views: 784

AMERSFOORT (AFN) - VolkerWessels heeft zijn bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal flink zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van het bouwbedrijf nam wel iets toe, zo bleek uit een handelsbericht van de onderneming.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 5 miljoen euro tot 8 miljoen euro. De omzet steeg van iets minder dan 1,2 miljard euro tot iets boven de 1,2 miljard euro. Het orderboek bleef goed gevuld met opdrachten ter waarde van 8,5 miljard euro.

VolkerWessels verkocht ruim de helft minder huizen in het eerste kwartaal. Dat er slechts 389 werden verkocht kwam onder meer door vertragingen in bouwprojecten. Een ander lastig project blijft de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, aldus het bedrijf. Die opdracht zorgde al voor een miljoenenstrop bij de bouwonderneming.

Voor de rest van het jaar verwacht VolkerWessels groei, met name in kleine en middelgrote infrastructuur projecten. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de vooruitzichten goed, ondanks de brexit. Verder denkt VolkerWessels dat de overname van Joulz Energy Solutions het bedrijf een betere positie geeft voor nieuwe klussen als gevolg van de Nederlandse energietransitie.