Eerste kwartaalwinst voor Pharming

LEIDEN (AFN) - Pharming heeft voor het eerst een kwartaalwinst in de boeken gezet. Dat meldde het biotechnologiebedrijf donderdag in een handelsbericht over de eerste verslagperiode van het jaar. De opbrengsten van de onderneming dikten bovendien flink aan.

Pharming noteerde een nettowinst van 3,3 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 5,7 miljoen euro. Topman Sijmen de Vries sprak dan ook van een belangrijke mijlpaal. Pharming dankt het positieve resultaat naar eigen zeggen onder meer aan ,,sterke verkoopprestaties''. De operationele winst steeg met 110 procent tot 8,2 miljoen euro.

De totale omzet van Pharming steeg met 90 procent tot 29,5 miljoen euro. Pharming zag de productverkopen van zijn middel Ruconest in de Verenigde Staten flink bijdragen aan de opbrengsten, ondanks een flinke waardevermindering van de Amerikaanse dollar in dezelfde periode.

Kaspositie

De kaspositie van Pharming bleef stabiel op 59,8 miljoen euro.

Voor de rest van 2018 voorziet Pharming dat de inkomsten uit de verkoop van Ruconest aanhoudend zullen blijven groeien. Dat komt voornamelijk op het conto van de Amerikaanse activiteiten. Een en ander zal leiden tot het realiseren van positieve operationele en netto-kwartaalresultaten gedurende het hele jaar. Pharming geeft geen nadere financiële vooruitzichten.

De Vries wees er in een toelichting op dat de onderzoeks- en ontwikkelingsbriefing die op donderdag 21 juni in New York gehouden wordt, belangrijk is voor de onderneming. Daar worden samen met deskundigen details verstrekt over de voortgang van Ruconest tegen de genetische aandoening angio-oedeem (HAE), waardoor onder meer acuut zwellingen kunnen ontstaan, en over de vooruitzichten voor deze nieuwe indicaties.

