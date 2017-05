Arcadis stelt omwisselratio dividend vast

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft woensdag de omwisselverhouding voor zijn dividend vastgesteld. De omwisselverhouding bedraagt 1 nieuwe aandeel voor 36,44 aandelen. Dit is gebaseerd op de volumegewongen gemiddelde aandelenkoers van 10 mei tot 16 mei van dit jaar van 15,67 euro per aandeel.

Eerder stemden aandeelhouders in met het voorgestelde dividend van 0,43 euro, waarbij ze de mogelijkheid hadden dit in contanten of in aandelen te ontvangen. Zowel het contante dividend als het aandelendividend wordt donderdag aan aandeelhouders betaald.