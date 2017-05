Actiam steekt geen geld in tabaksfabrikanten

Gepubliceerd op | Views: 156

UTRECHT(AFN) - Actiam steekt per direct geen geld meer in tabaksfabrikanten. De vermogensbeheerder sluit die bedrijven uit van al de beleggingsportefeuilles en indexfondsen, werd woensdag bekend. Actiam doet dat in het kader van het verantwoord beleggingsbeleid.

Tabak is niet de enige sector waar Actiam niets van wil weten. Ook 'adult entertainment' en gokken laat de Vivat-dochter links liggen. Daarnaast zijn makers van clusterbommen uitgesloten. Onlangs werd kolenmijnbouw al in de ban gedaan.

Actiam gelooft doorgaans meer in het gesprek aangaan met bedrijven om ze te bewegen een ethischer product te maken, zegt hoofd verantwoord beleggen Dennis van der Putten. ,,Bedrijven die worden uitgesloten missen de druk van de kritische aandeelhouder om hun leven te beteren. Bij tabak hebben wij echter niet de illusie dat engagement zal leiden tot een mooi, onschadelijk product.''