ABN AMRO voert winst op

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal geprofiteerd van een aanhoudende groei op het gebied van hypotheken en andere kredieten. Mede daardoor werd flink meer winst geboekt, zo meldde het financiële concern woensdag.

Onder de streep hield ABN AMRO 615 miljoen dollar over, 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. ,,De lage en negatieve rentestanden hebben we kunnen opvangen en de rentebaten zijn toegenomen door groei in de belangrijkste kredietportefeuilles en door de depositorente te verlagen'', zo verklaarde topman Kees van Dijkhuizen.

De provisiebaten bleven verder stabiel en er was sprake van een toename in de overige operationele baten. Afgezet tegen de inkomsten van de bank wist ABN AMRO zijn kostenniveau daarbij te verbeteren. De kosten zelf liepen wel wat op, als gevolg van wettelijke heffingen als de bankenbelasting en het depositogarantiestelsel.