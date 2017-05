Winstgroei voor Atrium

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate heeft de winst in het eerste kwartaal zien stijgen. Dat werd woensdag bekendgemaakt door het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds.

Atrium zette een winst in de boeken van 31,5 miljoen euro. Dat is bijna 20 procent meer dan de ruim 26 miljoen euro een jaar eerder. De netto huurinkomsten van het bedrijf stegen met 0,7 procent van 47,3 miljoen euro naar 47,6 miljoen euro.

Op basis van de EPRA-methode was er sprake van een vergelijkbare groei van de huurinkomsten met 8,5 procent tot 38,9 miljoen euro. De onderneming sprak daarbij van een ommekeer in Rusland, waar de activiteiten enige tijd onder druk stonden. Ook de andere regio's waar Atrium actief is droegen positief bij.

Atrium zette een bedrijfsresultaat (ebitda) exclusief herwaarderingen en afschrijvingen in de boeken van 39,8 miljoen euro. Het heeft herontwikkelingsprojecten met een omvang van 300 miljoen euro in de pijplijn.