Galapagos geeft personeel rechten om aandelen te kopen

Dat lijkt me maar een moeilijk verhaal,personeel dat niet thuis is op de beurs,snapt hier geen snars van natuurlijk!

Het aexje kwam niet verder dan -0,4%,zelf kwam ik net mijn hakken over de sloot +0,1%,zowaar een megawinst!!

Die winst kwam door mijn aardappel produkten,mijn geliefde chippies,vooral topper nr1 had er zin in,besi schreef +7,62%,dat moest ook wel,want shelletje ging tot vrijdag zwaar onderuit en ik weet niet of de opklaring van vrijdag wel stand gaat houden,dan moet de corona hemel,ook verder op gaan klaren,maar het nieuws wisselt nog al sterk,de ene dag denk je,nu zijn we echt aan de winnende hand,maar de andere dag twijfel je weer.

Gelukkig heeft de zakenman trump oog voor de ekonomie en zoekt een begaanbare weg,om die ook niet,onnodig,helemaal te laten verongelukken.

Vandaag nog meer gaan zaaien,maar het is verschrikkelijk droog op de tuin en van gieten,houd ik niet,maar nu kom ik er niet onderuit,denk ik!

Morgen zorg dragen,dat mijn kostbare onsterfelijke ziel,voldoende voedsel krijgt,uit dat altijd heerlijke WOORD van de HEERE,helaas zal dat weer in de heimat moeten,want heerlijk met elkaar het prachtge WOORD omlijsten,met liefst,prachtige bovenstem psalmen is jammer genoeg nog steeds streng verboden,ik ben bang,dat bij de geweldige zorg voor het broze sterflijke lichaam,de zorg voor de oneindig veel kostbare onsterfelijke ziel,op vele plaatsen op een heel laag pitje staat!

Vriend Rutte geef aub,familie,buren en vrienden en niet in de laatste plaats,geestelijke verzorgers,de gelegenheid,om uiterst waardevol afscheid te nemen van hun geliefden!!

Wie de altijd prachtige gesprekken,bij het graf van geliefden volgt,in het ontroerend mooie tv programma;ik mis je van de EO ziet;dat niets zo'n diepe wond slaat,dan het niet gevoelvol afscheid kunnen nemen van een geliefde!

Maandag hoop ik dat de herstarters,al meer aan de winnende hand raken,dan gaat het beursje ook in de geest van groene vrijdag omhoog en kunnen we een giga schade aan de ekonomie,misschien nog in de kiem smoren!!SJALOOM!!!