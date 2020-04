Fed schroeft tempo opkoopprogramma schuldpapier verder terug

Gepubliceerd op | Views: 2.392 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve schroeft het tempo waarin het schuldpapieren opkoopt om de economie in de huidige crisistijd te ondersteunen verder terug. De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten zal vanaf 20 april dagelijks nog voor 15 miljard dollar aan waardepapieren opkopen, tegen de 30 miljard dollar die het nu dagelijks in de markt pompt.

Sinds de uitbraak van de crisis beloofde de Fed ongelimiteerde steun. De eerste injectie van dit steunprogramma volgde op 13 maart. Tussen 19 maart en 1 april werd de voorlopige piek bereikt met dagelijks 75 miljard dollar dat door de Fed in schuldpapieren werd gestoken. Sinds begin april werd het tempo in stappen verlaagd.

Volgens de planning zal de Fed tweemaal daags transacties doen. Het gaat dan om het opkopen van obligaties of om de strategische inkoop van bepaalde waardepapieren.