Wall Street op winst

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de laatste handelsdag van de week op winst. Beleggers reageerden enthousiast op berichten over een mogelijke behandeling van de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De plannen van president Donald Trump om de grootste economie ter wereld geleidelijk te heropenen deden het sentiment ook goed.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.35 uur (Nederlandse tijd) 1,9 procent hoger op 23.980 punten. De brede S&P 500 won 1,7 procent tot 2847 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 8575 punten.

Gilead Science stond 7,8 procent hoger. Volgens de medische website STAT News laat het geneesmiddel Remdesivir van de farmaceut hoopvolle resultaten zien in de behandeling van coronapatiënten. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead als behandeling voor ebola. De farmaceut verklaarde in een reactie op de uitgelekte resultaten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Ford

Verder was er aandacht voor automaker Ford. De onderneming rekent erop het eerste kwartaal van het jaar te hebben afgesloten met een tekort van 2 miljard dollar. Maatregelen om de coronacrisis aan te pakken hakten erin bij de automaker. Het aandeel stond evenwel 4,5 procent hoger.

Verder stond Boeing (plus ruim 13 procent) in de schijnwerpers. De vliegtuigbouwer gaat de productie van verkeersvliegtuigen in zijn fabriek bij Seattle geleidelijk hervatten. Ondertussen zette de vliegtuigleasedivisie van industrieel conglomeraat General Electric (plus 6,7 procent) een streep door de bestelling van 69 nog niet geleverde vliegtuigen van het gewraakte type 737 MAX.

Schlumberger

Ook gaven diverse ondernemingen een kijkje in de boeken. Zo had Schlumberger afgelopen kwartaal duidelijk last van de scherpe daling van de olieprijzen en de afgenomen vraag naar olie door de crisis. Dit zorgde voor een miljardenverlies voor de oliedienstverlener. Schlumberger besloot ook het mes te zetten in dividenduitkeringen. Het aandeel won 8,3 procent.

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G), bekend van merken als Pampers, Ariel, Braun en Gillette, profiteerde in het afgelopen kwartaal juist van het massale gehamster van boodschappen. P&G werd 1,4 procent hoger gezet.

De euro was 1,0878 dollar waard, tegen 1,0879 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 8,5 procent goedkoper op 18,19 dollar. Brentolie werd juist 2,8 procent meer waard op 28,62 dollar.