Ford rekent op kwartaalverlies van 2 miljard door crisis

quote: Jopie1962 schreef op 17 april 2020 19:56:

En als we nou gewoon weer zouden starten met werken, wat dan? Gewoon, als je ziek ben blijf je thuis, dat soort werk. Gezond verstand gebruiken, indien aanwezig



Wereldwijd zitten honderden miljoenen gezonde mensen thuis, uit angst. En de volgende generatie betaalt dat? Jazeker, wij lenen de biljoenen wel bij.

En als we nou gewoon weer zouden starten met werken, wat dan? Gewoon, als je ziek ben blijf je thuis, dat soort werk. Gezond verstand gebruiken, indien aanwezigWereldwijd zitten honderden miljoenen gezonde mensen thuis, uit angst. En de volgende generatie betaalt dat? Jazeker, wij lenen de biljoenen wel bij.

ja en onderschat niet wat angst, verveling en paniek met een mensenbrein doen (burn out/depressies/verbroken relaties/etc.)! De lange termijn schade die de lock down voor de volksgezondheid gaat betekenen zal vele malen groter zijn dan dat wat we er nu volksgezondheidstechnisch op korte termijn mee hopen te bereiken! En het zal met name de jongeren raken.De lock down is dus op alle vlakken verwoestend: economisch, sociaal én gezondheidstechnisch.