DGB rondt aandeleninkoop af

Gepubliceerd op | Views: 325

HARDENBERG (AFN) - DGB Group heeft 1,2 miljoen eigen aandelen ingekocht bij zijn grootaandeelhouder. Het gaat om de laatste tranche van een eerder aangekondigde deal, tegen een koopprijs van afgerond 0,48 euro per stuk. Met de voltooiing van deze laatste tranche zijn nu in totaal ruim 2,2 miljoen eigen aandelen verkregen. Daarmee is volledige uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst

De beursgenoteerde onderneming meldde vorig jaar ruim 2,2 miljoen eigen aandelen te willen inkopen van zijn grootaandeelhouder. Daarover had het softwarebedrijf voor de veeteeltsector afspraken gemaakt met het fondsmanagement van MountainShield Capital Fund.