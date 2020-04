Hogere variabele beloning KLM-baas Elbers

Wanneer je miljarden kunt binnen slepen voor een bedrijf dat momenteel niets meer waard is, is deze beloning zeer mager!!! Er was nu de kans geweest om geheel te reorganiseren, een nieuwe afgeslankte doorstart met normale/goede arbeidsomstandigheden. Een piloot hoeft geen €250.000 te verdienen, zij zitten er ook nog eens met 2 of 3 bij elkaar. Er zijn veel maatschappijen die €70.000-100.000 betalen en er ook niets gebeurd. Geheel is uit de hand gelopen in de +100 jarige geschiedenis. Hier was een nieuw fris begin op zijn plaats en geen 10 Miljard nodig.