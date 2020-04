Europese beurzen op winst

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag duidelijk op winst. Ook elders in Europa gingen graadmeters vooruit. Beleggers zijn optimistisch gestemd na berichten over een mogelijke behandeling van de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Ook de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om de grootste economie ter wereld geleidelijk te heropenen werden goed ontvangen. Daartegenover stonden wel forse krimpcijfers van de Chinese economie in het eerste kwartaal dit jaar.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 2,6 procent hoger op 508,91 punten. De MidKap steeg 3,5 procent tot 682,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 3,5 procent bij.

Randstad was met een plus van 11,3 procent de sterkste stijger in de AEX. Het uitzendconcern profiteerde van de berichten over versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende landen. Ook branchegenoten als het Zwitserse Adecco (plus 10,6 procent) en het Britse Hays (plus 6,5 procent) stonden bij de winnaars in respectievelijk Zürich en Londen.

Galapagos

Verder stond biotechnologiebedrijf Galapagos (plus 2,6 procent) in de schijnwerpers in de AEX. De medische website STAT News meldde dat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten laat zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Remdesivir is ontwikkeld door de Amerikaanse Galapagos-partner Gilead Sciences als behandeling voor ebola. Eind april maakt het bedrijf de eerste resultaten bekend.

Telecomconcern KPN (min 3,5 procent) noteerde op Beursplein 5 ex dividend. In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een verlies van 4 procent. Dochterbedrijf Seabed Geosolutions heeft door de coronacrisis last van uitgestelde en geannuleerde projecten. Fugro neemt daarom een eenmalige last van 20 miljoen tot 30 miljoen euro. Telecom- en kabelbedrijf Altice Europe (plus 12,5 procent) ging aan kop.

Beter Bed

Op de lokale markt dikte Beter Bed ruim 22 procent aan. De beddenverkoper behaalde in het eerste kwartaal meer omzet. Topman John Kruijssen denkt dat Beter Bed na de reorganisatie van vorig jaar er sterk voor staat en de coronacrisis zal overleven.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0842 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 10 procent goedkoper op 17,88 dollar. Brentolie werd juist 1,1 procent meer waard op 28,11 dollar.