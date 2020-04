'Wall Street enthousiast over mogelijk coronamedicijn'

Gepubliceerd op | Views: 2.821

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een flink hogere opening. Net als door beleggers in Europa wordt op Wall Street enthousiast gereageerd op berichten over een mogelijke behandeling van de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De plannen van president Donald Trump om de grootste economie ter wereld geleidelijk te heropenen kunnen eveneens op positieve reacties rekenen.

Volgens de medische website STAT News laat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola. De farmaceut verklaarde in een reactie op de uitgelekte resultaten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Bijna dertig staten waar het longvirus al enige tijd onder controle is, kunnen wat Trump betreft hun activiteiten spoedig hervatten. Denk bijvoorbeeld aan Montana, Wyoming en North Dakota die relatief gespaard zijn. Volgens de president hebben de gouverneurs van de staten, niet het Witte Huis, de leiding bij het weer opstarten van de economie.

Boeing

Bij de bedrijven staat Boeing in de schijnwerpers. De vliegtuigbouwer gaat de productie van verkeersvliegtuigen in zijn fabriek bij Seattle geleidelijk hervatten. De werkzaamheden in de staat Washington werden vorige maand stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Ook gaven diverse ondernemingen een kijkje in de boeken. Zo had oliedienstverlener Schlumberger afgelopen kwartaal duidelijk last van de scherpe daling van de olieprijzen en de afgenomen vraag naar olie door de crisis. Dit leidde tot een miljardenverlies en Schlumberger heeft het mes gezet in zijn dividend.

Pampers

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G), bekend van merken als Pampers, Ariel, Braun en Gillette, heeft in het afgelopen kwartaal juist geprofiteerd van het massale gehamster van boodschappen vanwege de coronacrisis. Daardoor ging de hoeveelheid verkochte artikelen omhoog.

Uber verwacht een miljardenafschrijving te moeten doen wegens de crisis. Volgens het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app drukt de situatie duidelijk op de resultaten, maar is er nog veel onzeker. Vandaar dat eerdere financiële prognoses voor 2020 worden ingetrokken.

Oliemarkt

Ook de situatie op de oliemarkt blijft beleggers bezighouden. Saudi-Arabië en Rusland staan naar eigen zeggen open voor verdere verlagingen van de olieproductie om zo de fors lagere prijzen op te krikken.

Minder positief nieuws kwam er uit China. Volgens de Chinese autoriteiten kromp de tweede economie van de wereld in het eerste kwartaal met 6,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om de eerste krimp sinds ten minste 1992, toen de Chinezen begonnen met het bijhouden van kwartaalcijfers over de economische groei.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden toen al positief op een aankondiging van Trump dat hij met flexibele richtlijnen zou komen voor het heropenen van de economie. Verder waren er nieuwe cijfers over de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS die meevielen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 23.537,68 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 2799,55 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent vooruit tot 8532,36 punten.