'Plussen en minnen bij cijfers Philips door corona'

AMSTERDAM (AFN) - Bij de cijfers van Philips over het eerste kwartaal zijn waarschijnlijk plussen en minnen te zien als gevolg van de coronacrisis. Aan de ene kant profiteert Philips van de grote vraag naar medische ventilatoren en beademingssystemen, maar aan de andere kant gaan bij de producten voor persoonlijke verzorging de zaken juist minder.

Philips komt maandag met resultaten naar buiten. Het zorgtechnologiebedrijf heeft geen eigen consensus verzameld van analistenschattingen vanwege de pandemie. Bij persbureau Bloomberg staat de consensus voor de omzet op bijna 4,2 miljard euro, wat vrijwel gelijk zou zijn ten opzichte van een jaar geleden.

Philips voert de productie van medische ventilatoren flink op om zo aan de sterke vraag van ziekenhuizen vanwege de coronacrisis te voldoen. Ook merkte het bedrijf al eerder dat met name in China de vraag naar CT-scanners toenam en dat andere investeringen even werden uitgesteld toen dat land midden in de corona-uitbraak zat. De uiteindelijke impact van de uitbraak kon vorige maand nog niet worden ingeschat. Er zal dan ook aandacht zijn voor opmerkingen van het bedrijf over de rest van dit jaar.

ING schrijft in een vooruitblik dat Philips waarschijnlijk beter is gepositioneerd in deze crisistijd dan veel andere bedrijven door de mix van positieve en negatieve punten.