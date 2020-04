Producent Pampers en Ariel profiteert van gehamster om corona

Gepubliceerd op | Views: 308

CINCINNATI (AFN) - Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G), bekend van merken als Pampers, Ariel, Braun en Gillette, heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van het massale gehamster van boodschappen door de coronacrisis. Daardoor ging de hoeveelheid verkochte artikelen omhoog.

De omzet steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 5 procent tot 17,2 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Vooral schoonmaakmiddelen, toilet- en keukenpapier en luiers werden meer verkocht. Met name op de Amerikaanse thuismarkt en in sommige Europese landen werden goede zaken gedaan. De nettowinst nam met 6 procent toe tot ruim 2,9 miljard dollar.

Topman David Taylor spreekt van sterke resultaten en wijst op de belangrijke rol die P&G speelt bij het voorzien in de behoefte van consumenten op het gebied van hygiëne en verzorging.