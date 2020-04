Beurzen hopen op mogelijk coronamedicijn

Vergis jullie niet,we zitten nog steeds in een berenmarkt met een ongeziene recessie,zeker wat Q2 betreft.Draytraders kunnen zich vandaag echter in de handen wrijven.Beurzen blijven zeer volatiel om na een 2° we'll idd zoals we midden vorige maand hebben gekend,resoluut een stierenmarkt te ontwikkelen,tenminste als we het Coronavirus volledig in bedwang hebben gekregen en dit zal pas ten vroegste eind zomer begin najaar worden,eens er een geneesmiddel of vaccins op de markt zijn.