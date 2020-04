'Beleggingsinkomsten NIBC onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 605 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - De beleggingsinkomsten van zakenbank NIBC komen onder druk te staan door de coronacrisis. Dat meldde ING in een reactie op de update die NIBC gaf over de crisis. De bank zei zijn middellangetermijndoelstelling voor rendement op eigen vermogen niet te gaan halen, maar houdt wel vast aan eerder gestelde ambities. Die gelden dan ook weer zodra de marktomstandigheden normaliseren.

NIBC had eerder geen specifieke prognose voor 2020 gegeven. Wel volgde uit de doelstellingen voor de middellange termijn dat de bank voor dit jaar mikte op een rendement op eigen vermogen van 10 tot 12 procent. Hoewel er nog geen concrete inschatting van de impact van de virusuitbraak gegeven kan worden, is al wel duidelijk dat die doelstelling voor dit jaar onhaalbaar is. NIBC kwam verder niet met nieuws over het bod van investeerder Blackstone.

ING heeft een hold-advies met koersdoel van 9,85 euro voor NIBC. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 10.25 uur een plus van 3,4 procent op 7,93 euro.