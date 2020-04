Gepubliceerd op | Views: 657

AMSTERDAM (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed neemt verschillende maatregelen om zich tegen de gevolgen van de coronacrisis te wapenen. Het bedrijf heeft al akkoorden bereikt met verschillende verhuurders van winkelpanden en kijkt of het in aanmerking komt voor overheidssteun. Ook wordt extra op de kosten gelet en wordt gepraat over een verlenging van afspraken met banken, weten analisten van ING te melden die menen dat voor Beter Bed de financiële positie het enige is dat telt.

De omzetcijfers van Beter Bed zagen er goed uit en ook de bestellingen stegen flink tot halverwege maart allerlei maatregelen werden getroffen in Nederland en België. De toeleveringsketen van Beter Bed is verder vrijwel onaangetast volgens de marktvorsers, die zeggen dat die keten op zo'n 90 procent van de normale capaciteit draait.

ING heeft geen advies voor Beter Bed. Het aandeel stond vrijdag rond 10.10 uur 22,7 procent hoger op 1,53 euro.