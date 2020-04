"Prijs Amerikaanse olie op laagste niveau sinds 2002"

quote: Jopie1962 schreef op 17 april 2020 10:07:

Sla je slag. Gaan we nooit meer vliegen? zijn de grote schepen verleden tijd? Gaat het transport nooit meer rijden?

In het jaar 2020 inderdaad nauwelijks.En tegen de tijd dat transport weer op gang komt is er nog berg voorraad en nog steeds productie...Ofwel antwoorden op u vraag: ja we gaan wel weer verplaatsen en nee dat boeit niet voor de olieprijs, omdat het aanbod de vraag gigantisch overstijgt.