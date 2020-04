"Prijs Amerikaanse olie op laagste niveau sinds 2002"

Gepubliceerd op | Views: 2.848 | Onderwerpen: energie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De prijs van Amerikaanse olie is vrijdag op het laagste niveau sinds 2002 beland. De oliemarkten zijn al weken in de ban van de coronacrisis, waardoor de vraag naar olie flink is teruggevallen. Een recente prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland is inmiddels wel beslecht, maar volgens kenners zijn er eigenlijk hardere afspraken nodig om de prijzen weer te stutten.

De prijs van een vat zogeheten West Texas Intermediate daalde tot 18,54 dollar, goed voor een dagverlies van 6,7 procent. Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, bleef vrijdag wel redelijk stabiel in prijs op zo'n 28 dollar per vat. De olieprijzen zijn de afgelopen periode al flink gekelderd.