'Tegenvaller voor Fugro bij Seabed'

AMSTERDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro moet een duidelijke tegenvaller incasseren bij zijn dochterbedrijf Seabed Geosolutions door de coronacrisis vanwege uitgestelde en geannuleerde projecten. Dat concludeert KBC Securities.

Het bedrijf neemt daarom een eenmalige last van 20 miljoen tot 30 miljoen euro. Ook wordt er in de kosten gesneden bij Seabed Geosolutions. Volgens Fugro zal de pandemie, in combinatie met de fors gedaalde olieprijzen dit jaar, het onderdeel waarschijnlijk sterk beïnvloeden. Een aanzienlijk lopend project in het Midden-Oosten is al geannuleerd en een ander project dat binnenkort in Brazilië zou starten, is uitgesteld.

KBC heeft een buy-advies voor Fugro, met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.15 uur een min van 6,1 procent op 3,34 euro.