Deutsche Bank verlaagt advies IMCD

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft een vrij grote blootstelling aan industriële bedrijven, die ongeveer de helft van de omzet bepalen. Juist die sector heeft weinig zicht op de ernst en de duur van de gevolgen van de coronacrisis, menen analisten van Deutsche Bank die daarom hun advies op IMCD naar hold zetten. Eerder was dat nog een koopadvies. Het koersdoel blijft op 65 euro staan.

Wel te spreken is Deutsche Bank over de zaken die IMCD doet met bedrijven die zich op life sciences richten. Dat alleen maakt het echter steeds moeilijker om de huidige beurskoers te rechtvaardigen nu er zoveel onzekerheid is.

Het aandeel IMCD sloot donderdag op 72,02 euro.