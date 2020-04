'Beurzen optimistisch over heropeningsplannen VS'

quote: FairValue schreef op 17 april 2020 08:51:

Duurt nog erg lang voor het op grote schaal gebruikt zou kunnen worden. En geen dubbel blinde proef.

De beurs reageert op aanwijzingen en kansen. Voor de beurs is wetenschappelijk significant bewijs slechts de evolutie van kans=60% naar kans=95%.De beurs leest vooral het woordje 'encouraging' uit de reactie van Gilead:"We understand the urgent need for a Covid-19 treatment and the resulting interest in data on our investigational antiviral drug remdesivir. The totality of the data need to be analysed in order to draw any conclusions from the trial.""Anecdotal reports, while encouraging, do not provide the statistical power necessary to determine the safety and efficacy profile of remdesivir as a treatment for Covid-19. We expect the data from our Phase 3 study in patients with severe Covid-19 infection to be available at the end of this month, and additional data from other studies to become available in May."