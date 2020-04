Gepubliceerd op | Views: 235 | Onderwerpen: Verenigde Staten

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst gesloten, na twee verliesbeurten op rij. De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om de grootste economie ter wereld geleidelijk te heropenen en berichten over een mogelijke behandeling van het coronavirus zorgden voor optimisme bij beleggers. Een forse krimp van de Chinese economie in het eerste kwartaal had weinig impact op positieve stemming.

De Nikkei in Tokio ging 3,2 procent hoger het weekeinde in op 19.897,26 punten en bereikte het hoogste niveau in vijf weken tijd. De Japanse hoofdindex won deze week 2 procent. De Japanse chipbedrijven waren in trek dankzij de sterke kwartaalresultaten van de belangrijke Taiwanese chipmaker TSMC, die 7 procent klom in Taipei. Tokyo Electron en Advantest wonnen 3,9 en 6,5 procent. Ook de automakers deden goede zaken. Honda dikte 8,3 procent aan en Mazda steeg 4,6 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus. De Chinese economie is in het eerste kwartaal met 6,8 procent gekrompen. Het was de eerste krimp sinds het land in 1992 met de registratie van de kwartaalcijfers begon. Daarnaast zakten de Chinese winkelverkopen in maart met 15,8 procent en nam de industriële productie af met 1,1 procent. Beide cijfers waren minder slecht dan in januari en februari.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte 2,5 procent aan en de Kospi in Seoul kreeg er ruim 3 procent bij. De Australische All Ordinaries in Sydney boekte een winst van 1,7 procent. Beleggers trokken zich op aan een sterke opvering van de Amerikaanse openingsindicatoren, na berichten dat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten laat zien in de behandeling van coronapatiënten. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola.