Shell begint eerste fase gasproject Queensland

SYDNEY (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de eerste fase van een groot gasproject in de Australische staat Queensland. Het gaat om het Surat-gasproject dat wordt ontwikkeld door Arrow Energy, een samenwerkingsverband van Shell en PetroChina.

Het project draait om de gasreserves van Arrow in het Surat Basin in Queensland. Dat gas zal met name bedoeld zijn voor de lokale markt en voor export, zoals naar China, Korea en Japan. De eerste productie moet in 2020 beginnen en de eerste verkoop wordt voor volgend jaar voorzien.

Het gas uit kolenlagen in het Surat Bassin wordt geleverd aan de Queensland Curtis LNG-fabriek. Queensland Curtis LNG is een grote fabriek voor de productie van vloeibaar gemaakt aardgas.