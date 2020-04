Galapagos houdt jaarvergadering zonder aandeelhouders

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Aandeelhouders van Galapagos kunnen niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het biotechnologiebedrijf volgende week. Dat is het gevolg van de coronamaatregelen die in België gelden. Het bedrijf vraagt de aandeelhouders om hun stemmen per volmacht in te dienen. Vragen kunnen vooraf via de mail worden ingediend.

Galapagos houdt komende week niet alleen een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, maar tegelijk ook een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Daarin wordt een statutenwijziging besproken waarmee onder meer een raad van toezicht wordt opgericht, die los komt te staan van het bestuur.