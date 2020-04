Fugro-dochter heeft last van projectuitstel en -afstel

Gepubliceerd op | Views: 833

LEIDSCHENDAM (AFN) - Fugro-dochter Seabed Geosolutions heeft door de coronacrisis last van uitgestelde en geannuleerde projecten. De bodenonderzoeker neemt daarom een eenmalige last van 20 miljoen tot 30 miljoen euro. Ook wordt er in de kosten gesneden bij Seabed Geosolutions.

Volgens Fugro zal de viruspandemie, in combinatie met de fors gedaalde olieprijzen dit jaar, het werk en de resultaten van het onderdeel waarschijnlijk sterk beïnvloeden. Een aanzienlijk lopend project in het Midden-Oosten is al geannuleerd en een ander project dat binnenkort in Brazilië zou starten, is uitgesteld.

De genomen last houdt verband met het eerstgenoemde project, en zal opgenomen worden in de cijfers over het eerste kwartaal. De onderneming gaat nog proberen om compensatie te vorderen omdat de contractbeëindiging niet in overeenstemming zou zijn met de contractuele voorwaarden.

Mogelijk blijft het hier niet bij zullen er binnenkort nog meer aanpassingen worden aangekondigd. Seabed Geosolutions volgt alle marktontwikkelingen voorlopig op de voet.