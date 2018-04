Vergadering ABN AMRO op 29 mei

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO houdt op dinsdag 29 mei zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op het hoofdkantoor in Amsterdam. De bank publiceerde dinsdag de oproep voor de vergadering.

Op de agenda staat onder meer het voorstel tot herbenoeming van Steven ten Have als lid van de raad van commissarissen. Daarnaast ook de aankondiging van een toekomstige vacature in de raad van commissarissen. Ook op de agenda staat een voorgestelde statutenwijziging voor een verlaging van het maatschappelijk kapitaal van ABN AMRO, die het mogelijk moet maken ingekochte aandelen in te trekken. De bank verzoekt ook hiervoor jaarlijks om goedkeuring.