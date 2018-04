Nieuwe directeur Randstad Nederland

Gepubliceerd op | Views: 122 | Onderwerpen: detachering, Nederland

DIEMEN (AFN) - Dominique Hermans is benoemd tot nieuwe algemeen directeur van Randstad Nederland. Zij volgt Reiant Mulder op die Randstad na ruim veertien jaar verlaat. Dat maakte het uitzendconcern bekend.

Hermans werkt sinds 2001 bij Randstad en was sinds januari 2015 algemeen-directeur van dochter Tempo-Team. Werner Klaassen volgt haar in die functie op. Hij was eerder operationeel directeur van Tempo-Team.