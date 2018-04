Goldman Sachs voert winst flink op

Gepubliceerd op | Views: 288 | Onderwerpen: Goldman Sachs

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Goldman Sachs heeft zijn winst in het eerste kwartaal met meer dan een kwart opgevoerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grote Amerikaanse bank profiteerde onder meer van de flinke onrust op de financiële markten. Daardoor werd er veel gehandeld en had Goldman Sachs meer werk.

De nettowinst kwam uit op zo'n 2,7 miljard dollar (2,2 miljard euro), tegen 2,2 miljard dollar in het eerste kwartaal vorig jaar. De handelsactiviteiten zorgden voor 31 procent meer inkomsten. De totale baten van de bank dikten met een kwart aan tot ruim 10 miljard dollar.

Topman Lloyd Blankfein spreekt van een ,,solide'' prestatie. Hij vindt dat de bank er goed voor staat in het licht van de aantrekkende economie. Ook branchegenoten als Citigroup deden afgelopen kwartaal goede zaken door de onstuimige periode waarin beleggers bang waren voor de stijgende inflatie en een mogelijke handelsoorlog. Goldmans grote rivaal JPMorgan Chase doet later deze week pas een boekje open over het afgelopen kwartaal.