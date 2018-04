'Wisselkoerseffecten raken omzet Unilever'

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in het eerste kwartaal naar verwachting een lagere omzet in de boeken gezet als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Onderliggend was wel sprake van groei. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die door Unilever op de eigen website heeft gepubliceerd. Het bedrijf komt donderdag met omzetcijfers.

Volgens de consensus is de omzet op jaarbasis met 3,6 procent gedaald tot 12,8 miljard euro. Negatieve valuta-effecten schraapten circa 8 procent van de omzet af. Onderliggend, dus exclusief wisselkoersen, desinvesteringen en overnames, steeg de omzet met 3,4 procent, geholpen door hogere prijzen en een groter verkoopvolume. Als de verkoop van margarinetak aan KKR niet wordt meegerekend, is volgens de consensus een onderliggende groei met 3,6 procent te zien.

Unilever heeft voor 2018 opnieuw een verwachting uitgesproken voor een onderliggende groei van 3 tot 5 procent. In 2017 was hier sprake van een vooruitgang met 3,5 procent.

In maart werd bekend dat de nieuwe hoofdvestiging van Unilever in Nederland komt en niet in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf had een zogeheten duale structuur met twee hoofdkantoren, maar wilde daar van af. Uiteindelijk koos het bedrijf voor een hoofdkantoor in Rotterdam en wordt Unilever ook een Nederlands bedrijf. Met de plannen moeten nog wel aandeelhouders instemmen.