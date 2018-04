UnitedHealth verhoogt winstverwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealth heeft zijn winstverwachtingen voor 2018 bijgesteld. Dat deed het bedrijf naar aanleiding van sterke resultaten in het eerste kwartaal. Daarin werd zowel omzet als winst opgevoerd.

De omzet van UnitedHealth steeg ruim 13 procent naar 55,2 miljard dollar (44,6 miljard euro), onder meer door een uitbreiding naar een aantal landen in Latijns-Amerika. De nettowinst ging met een derde omhoog tot 2,9 miljard dollar.

Voor heel dit jaar rekent UnitedHealth nu op een aangepaste nettowinst van tussen de 12,40 dollar en 12,65 dollar per aandeel. Eerder was dat nog een bandbreedte van 12,30 dollar tot 12,60 dollar per aandeel.